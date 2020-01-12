"В сильной депрессии": муж онкобольной Анастасии Заворотнюк оказался на грани срыва

"Петр Чернышов находится в состоянии сильной депрессии и эмоциональной усталости от диагноза Анастасии. Он не хочет верить в неизбежное и всеми силами старается сделать хоть что-то, что бы спасти жену", – заявила парапсихолог. Однако она отметила, что источник ее жизни угасает.

"Да и энергии года 2020, високосного, года смены десятилетия и начала нового 12-летия по восточному календарю, накладывают тройную энергетическую нагрузку", – пояснила собеседница "Дни.ру". Она добавила, что это даже для здорового человека является сложным периодом, и не все его выдерживают. "А для ослабленного и измотанного болезнью человека это практически как океан, который невозможно перейти", – констатировала она.

По ее словам, у мужа-фигуриста больной раком Анастасии Заворотнюк от такого психологического напряжения, а также большого количества работы, которая тоже требует и физических и психологических сил, может произойти нервный срыв. "Я бы посоветовала Петру сейчас постараться не изматывать себя, а наоборот, постараться прийти в гармоничное состояние, потому что его энергетическое состояние также влияет и на состояние Анастасии, поскольку муж и жена соединены друг с другом, и как сообщающиеся сосуды, подпитывающие друг друга в сложные периоды", – объяснила Юлиана Миляева.

"А этот год простым не назовешь, нагрузка ложится тройная", – отметила она. Парапсихолог добавила при этом, что, несмотря на огромные возможности современной медицины в деле искусственного зачатия, природа не просто так закрывает возможность беременности тем, кто не может ее получить.

Она считает, что, видимо, для этого человека не нужно в определенных жизненных обстоятельствах иметь потомство. "Либо свое состояние не позволяет, либо партнер не подходящий, либо время для детей не подошло, но насильственное внедрение беременности нарушает естественную защиту, и расплата, увы, настигает пару, которая нарушила энергетические законы", – высказалась Юлиана Миляева. По ее мнению, иногда за такие "нарушения" приходится расплачиваться жизнью, имея в виду рак у Анастасии Заворотнюк. Ведь ранее в СМИ сообщалось, что актриса находилась на волосок от смерти.

"Природа устроена мудро. И чтобы изменить неблагоприятные обстоятельства, нужно изменить что-то в своем образе жизни, в образе мыслей, чтобы очистить поле, очистить тело и энергосистему, и тогда все произойдет естественно", – заявила парапсихолог. Она добавила, что когда к ней обращаются пары, которые никак не могут начать ребенка, первым делом Юлиана Миляева делает энергетическое очищение и восстановление этим людям, изменение питания и обращение к Высшим силам.

"И тогда, если обстоятельства меняются в правильную сторону, все получается естественным путем, даже когда врачи говорили, что возможности нет", – резюмировала парапсихолог.

Напомним, что близкие больной раком Анастасии Заворотнюк не раскрывают информацию о ее реальном состоянии. Таким образом семья оберегает право актрисы на частную жизнь.