Участника группы "Корни" госпитализировали в Москве

Участника группы "Корни" Алексея Кабанова доставили в одну из московских клиник. Артист пожаловался медикам на проблемы с гортанью.
Как сообщает телеграм-канал 112, музыкант проходит обследование. Врачи не исключают, что Кабанову может потребоваться оперативное хирургическое вмешательство.
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