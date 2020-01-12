Актриса Галина Польских попала в больницу в Москве

Звезда культового советского фильма "Я шагаю по Москве" Галина Польских была в срочном порядке доставлена в одну из московских больниц. По слухам, у нее сильно повысилось давление и произошел гипертонический криз, сообщает телеграм-канал "Mash".
Однако вскоре сама 80-летняя актриса опровергла эти данные. Польских призналась, что она всего лишь отравилась и вызвала скорую. Артистка отметила, что уже вернулась домой.
"Я отравилась, что-то не то съела, вызвала скорую. Никакого криза у меня, слава Богу, не было. Это все клевета и вранье, не верьте. Сейчас чувствую себя хорошо, дома уже", – рассказала актриса "Вечерней Москве".
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