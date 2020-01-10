Солист группы "140 ударов в минуту" умер после операции

Умер солист группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов. О кончине артиста сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" участник коллектива Сергей Конев.
По данным телеканала "360", Абрамова нашли на улице. Он попал в больницу с переохлаждением. Мужчину поместили в реанимацию, сделали операцию, но спасти не смогли.
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