Кэмерон Диас впервые стала мамой

За отца малышки модель вышла замуж шесть лет назад. Им стал музыкант Бенджи Мэдден, который младше светской львицы на семь лет.
Радостной новостью Камерон решила поделиться со всеми. Счастливая новоиспеченная мать опубликовала пост в своем инстаграм-аккаунте, в котором рассказала о рождении наследницы.
"Мы счастливы начать новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она полностью завладела нашими сердцами и наполнила нашу семью. И хоть и мы рады поделиться этой новостью, также мы чувствуем, что должны защищать жизнь нашей малышки. Поэтому мы не будем публиковать фотографии или делиться более подробной информацией, кроме того факта, что она действительно очень милая!" – решительно заявила Диас.
Собственно говоря, такое поведение со стороны актрисы ожидаемо. Ведь она впервые стала матерью почти в 50 лет – это довольно поздний период. Именно поэтому у нее повышенная опека над дочерью.Настолько, что она даже отказалась от услуг няни, сообщает "Экспресс газета". Камерон наотрез отказалась доверять свою малышку чужой женщине.
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