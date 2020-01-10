"Противно на все это смотреть": вырядившуюся в старую шубу Сябитову разнесли

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале поделилась в своем "Инстаграм" роликом, который большинство подписчиков не оценили. Роза Сябитова привлекла к рекламе и свою дочь Ксению.
Телесваха
расхвалила услуги ателье. "Вы даете новую жизнь своим любимым вещам? Я
попробовала, и мне понравилось.
Шуба первая в этом списке", – подписала кадры знаменитость.
На видео между телезвездой и ее наследницей происходит диалог. Ксения интересуется, новая ли у матери шуба, и предполагает, что именно на обновки и уходит их семейный бюджет. На это звезда отвечает отрицательно. При этом Роза Сябитова подчеркивает, что любит экономить.
Фолловерам ролик не пришелся по душе. "Зачем шуба? Зимы нет", "У дочки с мамой семейный бюджет, это вообще как? Рекламный провал", "Я ее вообще не слушаю, потому что слушать нечего", "Противно на все это смотреть", - разнесли Розу Сябитову подписчики.
Как писали "Дни.ру", Роза Сябитова недавно пережила личную драму. Ее жестоко обманул избранник. Незадолго до планируемой свадьбы живущий на Кипре мужчина втайне женился на другой. Бизнесмен влюбился в молоденькую девушку и пошел с ней под венец.
Популярные темы форума
Как выйти из депрессии?
Не люблю пьяных людей продолжение
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
США ахренели
Бабищи
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
Требования к мужчине
Почему нас боятся Иране