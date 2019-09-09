"Я не знала даже": растерянная Пугачева высказалась о сносе замка

Ранее появилась информация о том, будто бы роскошный замок Пугачевой хотят снести. Примадонна высказалась о возможном расставании с частью имущества.



История началась с того, что якобы один из соседей звездной пары написал анонимную жалобу, мол "слишком высокий дом отбрасывает тень на чужие огороды, там ничего не растет". Автор доноса требует, чтобы знаменитая семья в экстренном порядке снесла три верхних этажа замка Пугачевой.

Напомним, что жалобу получил юрист из Кирова Ярослав Михайлов, известный в стране как "приструнитель звезд". Он уже отсудил у Земфиры 300 тысяч рублей за неподобающее поведение на сцене, и с тех пор к нему обращаются со всеми проблемами, касающимися представителей шоу-бизнеса.



Михайлов рассказал, что жалобу на замок Пугачевой прислал один из жителей деревни Грязь. Юрист уже подал заявление в прокуратуру. Он объяснил, что по санитарным нормам высота здания не может составлять более трех надземных этажей. Ярослав намерен сражаться до победного.

Впрочем, как оказалось, Примадонна была не в курсе, что кто-то хочет покуситься на ее дом. Она прокомментировала ситуацию о "деревенских войнах" в эфире программы на телеканале НТВ "Ты не поверишь!", сообщает издание Teleprogramma.pro.

"Нет. Мы ничего не слышали о таких заявлениях. Я не знала даже. Это все вранье", – лаконично, но резко высказалась Пугачева.

Примечательно, что ее супруг также не имел понятия о том, что кто-то желает разрушить их "семейное гнездо". Галкин был довольно краток в высказываниях и дал понять, что вся информация о возможном сносе замка Пугачевой нуждается в проверке: "Сообщения нам поступают только от вас".