Экс-солистка "Тату" развелась с мужем

Бывшая солистка девичьего коллектива вновь свободна. Лена Катина из группы "Тату" официально оформила развод.

Об этом стало известно сегодня, 6 сентября. Слушания по разводу российской певицы Лены Катиной и рок-музыканта из Словении Сашо Кузмановичем завершились.

Супруги прожили вместе чуть более трех лет. В браке у пары появился сын Александр. Сообщает РЕН ТВ.

Отметим, что суд должен был завершиться еще в прошлом месяце, однако заседание пришлось отложить. Катина и Кузманович не могли определиться с местом жительства сына. Пока детали процесса не разглашаются, поэтому неизвестны условия опеки родителей над сыном, а также подробности раздела совместно нажитого имущества.

Поговаривают, что причиной расставания артистов стало охлаждение в отношениях, которое нарастало уже давно. Друзья пары сообщают, что Лена и Сашо пытались наладить отношения, однако сделать этого им не удалось.

Слушания проводились в закрытом режиме. Об этом попросила сама артистка, судя по всему, ее смутило пристальное внимание прессы. Лена Катина не любит говорить о личной жизни. В соцсетях она редко публикует снимки с сыном.