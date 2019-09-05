Гинеколог обнародовал детали беременности Собчак

Так считает акушер-гинеколог Игорь Давыдов. Медик предположил, что журналистка примерно на 18 или 20 неделе беременности. 37-летней Ксении Собчак порекомендовали тщательнее следить за здоровьем.
"Это второй триместр. Вторая беременность, собственно, как и любая другая, когда женщина старше 35 лет, требует большего внимания", - говорит Игорь Давыдов.
По словам доктора, в этом возрасте вынашивать ребенка сложнее, чем, например, в 25. Женщина медленнее восстанавливается после родов: есть риск появления растяжек на коже и варикоза.
Если медик верно определил срок беременности, то Ксения Собчак должна родить аккурат под Новый Год. Также, исходя из предположения Игоря Давыдова, можно сделать вывод, что забеременела журналистка в апреле.
Напомним, слухи о второй беременности Ксении Собчак муссируются уже давно. Поговаривают, что знаменитость ждет ребенка от возлюбленного – режиссера Константина Богомолова. Пара официально слухи не подтверждает. К слову, параллельно стало известно о скорой свадьбе телеведущей. По информации инсайдеров, Константин сделал предложение Ксении в середине лета, во время совместного отдыха в Италии.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Гей парады, нужны ли они?
Не могу избавиться от дочери
Я почувствую когда начну рожать?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.