Гинеколог обнародовал детали беременности Собчак

Ходят упорные слухи о беременности телеведущей. Судя по свежим снимкам в Instagram, Ксения Собчак должна родить в конце этого года.

Так считает акушер-гинеколог Игорь Давыдов. Медик предположил, что журналистка примерно на 18 или 20 неделе беременности. 37-летней Ксении Собчак порекомендовали тщательнее следить за здоровьем.

"Это второй триместр. Вторая беременность, собственно, как и любая другая, когда женщина старше 35 лет, требует большего внимания", - говорит Игорь Давыдов.

По словам доктора, в этом возрасте вынашивать ребенка сложнее, чем, например, в 25. Женщина медленнее восстанавливается после родов: есть риск появления растяжек на коже и варикоза.

Если медик верно определил срок беременности, то Ксения Собчак должна родить аккурат под Новый Год. Также, исходя из предположения Игоря Давыдова, можно сделать вывод, что забеременела журналистка в апреле.

Напомним, слухи о второй беременности Ксении Собчак муссируются уже давно. Поговаривают, что знаменитость ждет ребенка от возлюбленного – режиссера Константина Богомолова. Пара официально слухи не подтверждает. К слову, параллельно стало известно о скорой свадьбе телеведущей. По информации инсайдеров, Константин сделал предложение Ксении в середине лета, во время совместного отдыха в Италии.