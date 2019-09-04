В Сети заговорили о второй беременности Собчак

Впервые информация о вероятной беременности звезды появилась после того, как поклонники заметили округлившийся живот Ксении Собчак в документальном фильме "Беслан. День незнаний". В кадре телеведущая появилась в черной одежде, которая подчеркнула изменения в ее фигуре.
Позднее данную информацию подтвердили инсайдеры, сообщает Starhit.ru. Уже 13 сентября 37-летняя Ксения Собчак должна выйти замуж за режиссера Константина Богомолова.
Напомним, поклонники заговорили о романе светской львицы и режиссера еще в конце 2018 года. Сначала телеведущая игнорировала сообщения журналистов, но позднее все-таки подтвердила скорый развод с актером Максимом Виторганом.
Отметим, Богомолов в соцсетях регулярно признается Ксении Собчак в любви, называя ее женщиной мечты. А в начале августа стало известно, что звездная пара собирается пожениться. Теперь в сети судачат, что влюбленные решили поспешно устроить свадьбу из-за беременности КсенииСобчак.
Как писали "Дни.ру", свою первую беременность знаменитость также не афишировала. В 2016 году, когда живот уже нельзя было скрыть под свободными нарядами, Ксения Собчак подтвердила скорое материнство. В ноябре сыну звезды Платону исполнится три года.
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