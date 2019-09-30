"Где твоя семья": самую успешную дагестанскую "барби" закидали камнями

Девушка родилась 27 марта 1997 года в Махачкале в строгой мусульманской семье. Еще в детстве многие отмечали необычайную красоту девочки, однако о карьере модели речь не велась от слова совсем – жесткие рамки менталитета всячески ограничивали мечтания Марьям о свободе воли и выбора.
С возрастом у Пашаевой появился внутренний стержень, а стремление к самостоятельности достигло своего апогея. Юная красавица сбежала из родной республики сперва в Северную Осетию, а после и в Москву. Конечно, родители сильно возражали против решения дочери, однако удержать ее не смогли.
В свои 16 с небольшим лет Мариан сперва стала звездой социальной сети "Инстаграм", а после ее заметили продюсеры знаменитого певца Егора Крида. Девушка снялась в его клипе "Будильник", а после поклонники могли увидеть ее и в " Не могу". При этом в обоих роликах Мариан исполнила роль возлюбленной исполнителя, однако на вопросы журналистов она всегда спокойно отвечала, что между ней и Кридом ничего нет.
Вместе с первыми ролями пришла популярность. Девушку завалили контрактами на различные съемки и модные показы, однако соотечественники постоянно высказывают свое недовольство роскошной жизнью модели. Как передает газета "Комсомольская правда", самый частый вопрос, который Пашаева слышит от дагестанцев, это " Где твоя семья, твои братья?".
Впрочем, Мариан уже привыкла к такому и никак не реагирует на злопыхателей. В конце концов, она добилась своего и теперь является одной из самых востребованных моделей в России.
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