Толмацкий дерзко ответил на откровения вдовы Децла

Противостояние вдовы рэпера Децла Юлии Киселевой и его родителей продолжается. Александр Толмацкий прокомментировал слова женщины, дерзко заявив, что она ему никто и сумасшедшая.

"Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать", – написала Юлия Киселева на своей официальной страничке в Instagram. По ее признанию, она не думала, что по возвращении домой обнаружит другие замки. Отец Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Александр отметил, что квартира принадлежит его бывшей жене, матери артиста Ирине, и у той были причины так поступить.

"После похорон Юля с сыном съехала из квартиры. Ира просила дать ей ключи – вдруг трубу прорвет, а она, будучи хозяйкой, даже войти туда не может. В итоге, когда несколько дней из пустой квартиры орала кошка, пришлось срезать замки и заменить их", – объяснил Толмацкий. При этом он отметил, что Ирина связывалась с братом Юлии и предупредила о других замках, ключи от которых та могла забрать в любое удобное время. "Никто никого никуда не выгонял. Ну она же врет все время", – заявил отец Децла.

Он довольно дерзко высказался в адрес Юлии Киселевой: "Она мне не сноха. Она никто. Ну она сумасшедшая. Вы же видите все, что она – неадекватный человек". Александр Толмацкий пожаловался, что они с Ириной не могут никаким способом связаться с Юлией, они даже не знают, где она находится. Киселева якобы заблокировала их во всех соцсетях и не намерена идти на контакт. А ему и Ирине очень хочется общаться с внуком Тони. "Проблема в том, что Юля по-хамски себя ведет и все переворачивает с ног на голову", – высказался продюсер.

Самое интересное, что сразу после смерти Децла у Толмацких и Киселевой были сносные отношения. Она даже на некоторое время оставляла Тони у дедушки. Но якобы после того, как подросток дал положительную оценку Александру и его новой жене, Юлю словно подменили. "Теперь Юля не дает внука никому. Ладно, меня можно как угодно называть, но как можно бабушке не давать общаться с внуком? Ира ездила в школу, но там сказали, что ничем не могут помочь, раз по документам мы – никто. Я считаю, что это хамство", – цитирует Александра Толмацкого Teleprogramma.pro.

Напомним, 35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.