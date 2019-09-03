Виктория Лопырева впервые раскрыла подробности развода возлюбленного

По словам телеведущей, на момент начала их отношений с бизнесменом Игорем Булатовым мужчина уже не жил с женой. Но эта информация тщательно скрывалась от посторонних глаз.
"Он ушел из семьи, не взяв с собой ничего, все оставил детям, отписал им все, что у него было", – поделилась Виктория.
Лопыревой в тот момент пришлось несладко. В прессе и социальных сетях ее нещадно травили.
Звезда старалась изолировать себя от этого, чтобы меньше волноваться. Ведь в тот период она носила под сердцем первенца Марка Лео.
"Просто лили грязь… рассказывали небылицы. После такого хочется помыться с мылом!" – призналась Виктория.
Светская дива уверена, что сделать виноватой другую женщину всегда проще всего. Стоит просто назвать ее разлучницей, а дальше уже нет нужды разбираться в ситуации.
Тем не менее, несмотря на сплетни, возлюбленным удалось сохранить отношения. Лопырева и Булатов счастливы. Они сторонятся скандалов, оберегая семейную жизнь. Все свободное время проводят вместе с маленьким сыном.
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