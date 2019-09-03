"Лапочки такие": дочь известного актера оказалась знатной сердцеедкой

В семье исполнителя сейчас трое детей – десятилетний Марк, двухлетняя Алексия и четырехмесячная Микаэла, которая оказалась знатной сердцеедкой. Фолловеры актера не смогли устоять против очаровательных синих глаз девочки на фотоснимке, который ее папа выложил в социальной сети Instagram.
Публикацию счастливый отец подписал так: "Между нами тает смех. Микаэла на позитиве сутра. Поет и болтает все утро" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.) На фото артист улыбается, в то время как девочка заговорщически поглядывает в камеру. Своим взглядом малышка как будто сообщает, что готова похитить еще не одно сердечко.
В свою очередь, как сообщает Пятый телеканал, пользователи соцсети поспешили отреагировали более, чем 42 тысячами лайков за два часа. Кроме того, они не поскупились на позитивные комментарии.
"Посмотришь на вас и сам расплываешься в улыбке. Позитивчики", "Микаэла – копия папа", " Какие Вы красивые! Обожаю Вас и ваших девочек", – эти и другие положительные отзывы оставили поклонники актера.
Стас Бондаренко – российский актер театра и кино.
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