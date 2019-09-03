"Лапочки такие": дочь известного актера оказалась знатной сердцеедкой

"Маленькие – все хорошие", не так ли часто говорят, когда умиляешься с младенцев? Конечно, утверждение спорное, однако в этом случае оно попало в цель. Известный актер Станислав Бондаренко выложил фотографию с малюткой-дочерью и похитил сердца поклонников.



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