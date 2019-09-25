Съемочную группу "Орла и решки" настигла беда

Команда телепрограммы "Орел и решка" попала в сложную ситуацию во время работы над выпуском, посвященным индонезийской провинции Папуа. В городе, где проходили съемки, началось вооруженное восстание.
Ведущая передачи Алина Астровская, режиссер Ярослав Андрущенко, оператор Павел Полийчук и продюсер Юлия Смачелюк не смогли покинуть гостиницу. "Сейчас с ребятами все в порядке, но аэропорт закрыт, на улицах – противостояния протестующих с полицией и военными. Повсюду пожары, вооруженные люди...", – приводит официальное сообщение StarHit.
В конце концов съемочная команда смогла выбраться из опасного региона. Один из местных жителей помог им эвакуироваться на военном самолете, сообщает VSE42.ru.
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