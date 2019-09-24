"Флешку забыли": участники M-Band отказались петь на концерте

На презентации клипа группы "ТвояVINA" собралось немало звезд. Белорусский певец, композитор, автор песен Дима Каминский, участница "Евровидения" Ольга Сацюк, лауреат "Детской Новой Волны 2015" Саша Миненок – все они являются кумирами молодежи. Специальными гостями вечеринки стали прилетевшие из Москвы участники мальчиковой группы Константина Меладзе M-Band.

Ребята считают себя звездами, поэтому требуют к себе соответствующего отношения. На презентацию приехали на джип-лимузине Hummer H2 2002 года, прозванном в народе "крылом чайки" за необычную форму дверей. В него вмещается до 20 пассажиров. Пока эта почти десятиметровая громадина пыталась припарковаться у клуба в центре Минска, на дороге выстроилась изрядная пробка – движение было парализовано.

"С Минском у нас связаны самые добрые воспоминания, – признались участники коллектива. – Именно тут состоялся наш первый сольный концерт. Поэтому надеемся, что у девчонок из "ТвояVINA" тоже все получится".

Надо заметить, что участницы "ТвояVINA" уже знакомы публике. Одна из них, Вика, работала в созданном победителем "Евровидения" Александром Рыбаком группе Milki. Но ушла оттуда, поскольку поп-музыка ее не особо интересовала, тянуло в более роковое звучание. По профессии она учитель, знает два иностранных языка, а надежды связывает именно с музыкой.

Интересно, что сами M-Band в этот вечер петь отказались, хотя и вышли на сцену. "Забыли флешку", – отшутились они. Но девушек на трудный путь к высоте эстрадного Олимпа благословили.