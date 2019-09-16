Актер из сериала "Беверли-Хиллз" умер после продолжительной болезни

Американский актер Брайан Терк скончался в возрасте 49 лет после продолжительной болезни. Около года назад врачи поставили ему страшный диагноз – рак. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на зарубежный таблоид The Sun.
Напомним, Брайан Терк приобрел известность благодаря роли в сериале "Беверли-Хиллз". Актер также принял участие в фильмах "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и "Парк юрского периода: Затерянный мир", передает РИА Новости.
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