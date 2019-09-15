Обнародовано последнее обращение к смертельно больной Заворотнюк

Актер Станислав Садальский показал скриншот переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей страничке в "Инстаграм".
На изображении видно, что артистка благодарит Стаса за поддержку, на что он отвечает: "Настя, я тебя люблю!". В последнем на данный момент сообщении от 14 сентября Садальский спрашивает, нужна ли ей помощь. Это сообщение было доставлено, но так и не прочитано.
Стоит отметить, что состояние Анастасии Заворотнюк остается критическим, если верить публикациям СМИ. Утверждается, что артистка не может дышать самостоятельно. Врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние поддерживают с помощью медикаментов.
В данный момент актриса в коме. У нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни. Заворотнюк противопоказана операция и спецтерапия.
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