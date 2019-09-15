Не может дышать: Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно. Врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние поддерживают с помощью медикаментов.
В данный момент актриса в коме. У нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни. Артистке противопоказана операция и спецтерапия, пишет "телеграм"-канал Mash.
Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне онкологического заболевания. Врачи диагностировали парез правой части тела, у артистки поражена правая рука.
Медики поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске в 2015 году. Стоит отметить, что официально в окружении актрисы информацию по-прежнему никак не комментируют.
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