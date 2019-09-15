Встревоженные мать и муж срочно приехали в больницу к Заворотнюк

Судя по сообщениям в СМИ, в больницу, где в настоящее время находится Анастасия Заворотнюк, срочно приехали мама и муж артистки. Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" выглядели очень обеспокоенными, пишет РЕН ТВ.
Подобные известия внушают еще больше тревоги, ведь недавно медики сообщили, что Заворотнюк остается в реанимации. Анастасию частично парализовало на фоне онкологического заболевания. Врачи диагностировали парез правой части тела, поражена правая рука.
Ранее стало известно, что врачи прекратили специализированное лечение Заворотнюк. Актриса будет оставаться под наблюдением медиков.
До этого звезду выписали из больницы в Польше. Иностранные врачи сообщили, что дальнейшее лечение противопоказано. Родственники Анастасии Заворотнюк обратились за помощью в несколько российских клиник, лишь одна из них согласилась принять пациентку.
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