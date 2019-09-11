Звезду ТНТ избили в метро

Звезда ТНТ, хореограф и артист – Мигель – стал героем нового выпуска шоу Екатерины Варнавы "Вопросы взрослому". Видео вышло на YouTube-канале "Фьючерс".

В рамках проекта Мигель пообщался с подростками. Хореограф рассказал ребятам, что начал заниматься танцами в четырехлетнем возрасте.

По словам артиста, умение красиво двигаться позволило ему стать звездой школьных дискотек. Все девчонки были от него без ума.

"Меня ненавидели пацаны всех классов. Он меня хотели уничтожить, просто. Ненавидели", – вспоминает звезда проекта "Танцы" на ТНТ.

Вместе с тем мальчишки никогда не пытались выразить свое недовольство Мигелем с помощью кулаков. Ровесники уважали его танцевальный талант.

После, отвечая на очередной вопрос, хореограф поведал, что много лет считал, что у него больное колено. Однако недавно убедился в обратном.

"Травма была настолько сильно надумана, что я верил в нее последние 15 лет. Когда я упал в детстве с горки один раз, у меня на колене образовался костный нарост. И тогда мне врачи сказали: "Ой, все вообще, сиди, чувак, до конца жизни", – поведала знаменитость.

Слова докторов до смерти перепугали будущую знаменитость. Много лет хореограф Мигель трясся над своим коленом, словно зеницу ока берег. Однако месяц назад, когда он решил проверить больную конечность, получил от медиков радостную новость – его ноги в полном порядке.

"И сотрясение мозга меня было, и нос ломал себе, что только не ломал. В метро меня очень сильно били", – отметил Мигель.

"А за что били в метро? – поинтересовалась сидящая среди детей Екатерина Варнава. – Меня просто тоже били". Артист пояснил, что на него набросились из-за цвета его кожи.