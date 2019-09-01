Брэд Питт сделал откровенное признание о самом трудном

Звезда Голливуда Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли с головой ушел в работу. Новый проект с его участием – фильм "К звездам", включен в программу "Венецианского кинофестиваля". Питт сыграл в картине и главную роль, и выступил как продюсер.
По его словам, это было самой трудной и сложной работой в его жизни. Питт сыграл немногословного астронавта, который путешествует по галактикам в поисках своего отца в исполнении Томми ли Джонса – того самого агента Кея из трилогии "Люди в черном".
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Кормить грудью на людях
Мужчина меня оскорбил
Сколько у вас любовников?
Мужчина верит гороскопам
Что я здесь делаю?