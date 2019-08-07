Леонардо Ди Каприо привел 22-летнюю избранницу к родителям после известия о помолвке

Накануне папарацци удалось запечатлеть звездную пару в Италии. Только вот они были не одни, а в компании ближайших родственников.
Они арендовали виллу на озере Комо, куда приехали родители актера и модели. Предположительно, именно там и состоялось первое знакомство членов семей влюбленных.
Журналисты застукали их как раз в момент прогулки по паркам поместья Д’Эсте и окрестностям озера Комо. На Леонардо были надеты длинные шорты, серая футболка и ветровка с капюшоном, который он накинул на голову. Кроме того, он дополнил образ солнцезащитными очками, видимо, чтобы скрыться от назойливых фотокамер.
Морроне, в свою очередь, не пыталась так тщательно слиться с толпой. Для прогулки она выбрала белый длинный сарафан без рукавов и босоножки серебристого цвета.
Как утверждает Пятый канал, изначально Ди Каприо прибыл в Италию для участия в конференции по всемирному потеплению. Лишь после ее завершения ему удалось присоединиться к Камиле и их родственникам.
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