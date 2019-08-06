По расчету: почему Собчак выгоден брак с Богомоловым

Вот уже несколько месяцев вся страна наблюдает за развитием отношений Ксении Собчак и Константина Богомолова. Ради режиссера теледива оставила супруга Максима Виторгана, от которого родила сына Платона. Несмотря на то, что сама Собчак старается не афишировать новый роман, публика уже не раз замечала теплые чувства знаменитостей.

Недавно на одном из мероприятий Богомолов признался светской львице в любви, исполнив строки из песни Филиппа Киркорова. Многие считают, что Константин и Ксения идеально подходят друг другу – харизматичные, яркие, творческие. И пусть брак Собчак с Виторганом тоже называли гармоничным, сомнений в том, что этот семейный союз будет недолговечным, почти не было. Все-таки Ксения Анатольевна натура очень влюбчивая и увлекающаяся. На счету телеведущей десятки любовных побед и множество ярких романов, за которыми следила аудитория. С редким мужчиной звезда строила отношения дольше, чем год. Когда теледиве становилось неинтересно и хотелось новых ощущений, она просто ставила точку. Видимо, размеренная семейная жизнь Ксюше тоже наскучила.

По слухам, Богомолов уже сделал Собчак предложение, и, как говорят инсайдеры, свадьба звезд может состояться уже этой осенью. Казалось бы, для чего Ксении Анатольевне, которая только-только освободилась от семейных оков, второй брак?

Пожалуй, свою роль в этом вопросе может сыграть забота телеведущей о собственной репутации. Все-таки образ эдакой "самки богомола", которая ушла от мужа к любовнику-режиссеру, Собчак сейчас не совсем к лицу. Другое дело, если этот роман становится официальным и скрепленным узами брака. Тогда и отношение окружающих к новому любовному увлечению Ксюши будет иным.

Единственное, что может смущать Собчак в новом браке – это значительная разница в доходах с избранником. Как говорят, Богомолов зарабатывает около семи миллионов рублей в год, тогда как годовой заработок светской львицы доходит до 70 миллионов. Пожалуй, Ксении хотелось бы видеть рядом с собой более сильного и влиятельного мужчину во всех смыслах, но тут режиссер ей явно уступает. Состоится ли столь долгожданная свадьба Ксюши и Константина – узнаем совсем скоро. Самое главное, чтобы интерес Собчак и к этим отношениям не угас раньше времени.