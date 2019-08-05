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"Вы больше внука не увидите": бессердечная вдова Децла пошла по стопам Шепелева

Фото: www.globallookpress.com
Страшно подумать, что сказал бы Децл, если бы увидел, какие страсти бушуют сегодня в его семье. Деньги, квартиры, родственные отношения, фамилия в документе сына – каждый день находятся все новые поводы для скандала.
прочитано 546 раз

"Отец Децла объявил мне войну, – уверена вдова певца. – Для чего и зачем? Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа. Я должна выполнять команды чужого дяди, который 15 лет оскорблял моего мужа во всех интервью".

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 Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

Но у папы певца другое мнение. "Мы с мамой Кирилла Ирой готовы помогать нашему внуку Антонию, но мы даже не можем с ним увидеться, – кричит отец Децла. – Дело в том что по закону мы ему никто. Кирилл не был официально расписан с Юлей. А в свидетельстве о рождении Тони она его как отца не вписала. Якобы так ей было легче выезжать за границу без Кирилла. На самом деле Юля за счет этого держала его на крючке. У них же были сплошные скандалы и Кирилл вообще собирался от нее уходить. И она шантажировала его: "Заберу у тебя сын, и ты его никогда не увидишь!"

Сегодня вдова Децла угрожает уже его родителям. "Самое ужасное, что она нас рассорила с внуком, – вздыхает отец Децла. – После похорон Тони два дня жил у меня. "А чего раньше с дедушкой и бабушкой не давали общаться?" – недоумевал он – И дедушка хороший, и его жена Аня неплохая, и их дети тоже нормальные". Видимо, от этого его маму переклинило. ""Вы больше внука никогда не увидите", – написала она".

"Сейчас мы даже не знаем, где внук находится, – цитирует Толмацкого-старшего "Экспресс-газета". – Тони исполнилось 14 лет. Меня очень волнует, какую фамилию ему запишут при выдаче паспорта. Если он не возьмет фамилию отца, это будет вышак. А Юля уже внушила Тони, что это не она отказалась записать Кирилла его отцом, а якобы он сам этому воспротивился. Все перевернула вверх ногами. Она выжигает сыну память об отце".

Напомним, телеведущий Дмитрий Шепелев тоже ограждает своего сына от лишнего общения с бабушкой и дедушкой – с родителями певицы Жанны Фриске, с которой не состоял в официальном браке.  "Я сказал бабушке и дедушке: "Не бросайте внука. Вы знаете мой телефон, знаете, где мы живем, и где находится детская площадка". "Мы не поедем, привези его нам", – сказали они. И вместо того, чтобы ехать к внуку, они обратились в суд, чтобы суд определил порядок общения. Суд назначил: 1,5 часа в месяц. Это нормально для семьи? Не нормально. Но суд оценил действия бабушки и дедушки: угрозы, встречи и то количество внимания, которое они выделяли внуку", – пояснил он журналистам.

Автор: 5 августа 2019, 12:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Децл от 0 до 33

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Галина Галочкина
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Если бы дед не поменял замки в квартире Децла, то знал бы где его внук
1

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