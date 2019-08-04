"Зажигали в зоне": Джигурда вспомнил о сотрудничестве с легендарным Токаревым

Джигурда вcпомнил о лихих временах и сотрудничестве с Токаревым. Об этом он рассказал в своем Instagram. "Ушел в мир иной легендарный шансонье… Не раз мы с ним зажигали на одной сцене. И на воле, и в зоне… Царство небесное", – написал он.
Воспоминания Джигурда сопроводил снимком, на котором он вместе с известным шансонье, что называется, дает жару на сцене. В комментариях к публикации подписчики Джигурды выразили соболезнования семье и близким Токарева.
Напомним, 4 августа стало известно о смерти известного шансонье Вилли Токарева. 84-летний артист скончался в одной из онкологических клиник Москвы.
Знаменитость обратилась в больницу еще 2 июля. В тот же день врачи госпитализировали певца.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Ники
Что вы ели сегодня?
Продолжение темы мамы—дочки
Принят перечень опасных пород собак.
Малиновое варенье
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.