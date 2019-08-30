Названы дата и место прощания с Александром Числовым

Племянница знаменитости, Светлана Андрианова, отметила, что всех скорбящих ожидают 2 сентября в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов. Траурная церемония пройдет с 13.00 до 14.00. После этого начнется отпевание. Тело Числова собираются кремировать.
Где будет находиться прах, пока неизвестно. Сам Александр хотел, чтобы его похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Именно там покоится его тетя.
Однако у родственников усопшего не хватает средств на выкуп места на этом кладбище. По словам Андриановой, пока никто не помог с этим вопросом семье.
Напомним, актер скончался из-за осложнений после пневмонии в реанимации 33-й больницы в Москве. Ему было 54 года. На протяжении долгого времени Александр злоупотреблял алкоголем. В последние дни перед смертью он перестал есть.
Числов – советский и российский актер, мастер комического жанра. Он сыграл в более чем 140 фильмах и сериалах. В списке его работ роли в "Легенде №17", "Каменской 2", "Участке", "На углу, у Патриарших 3", "Не родись красивой" и других.
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