"Я чуть в обморок не упала": Салтыкова пришла в шок от изуродовавшей себя дочери

Первое тату Алиса сделала в 28 лет. Затем, довольная результатом, она наколола еще несколько изображений. При этом Салтыкова-младшая утверждает, что каждый их них имеет свой смысл.
У знаменитой мамы же начинающей артистки нет на теле ни одной татуировки, поэтому с эпатажным увлечением Алисы она смирилась с трудом. Ведь не секрет, что многие считают тату вовсе не украшением, а уродованием своей внешности, особенно, когда они сделаны у женщин.
Сейчас Ирина Салтыкова смотрит на татуировки дочери более демократично. "Вроде уже и ничего смотрятся. А раньше было болезненно. Я чуть в обморок не упала, когда впервые увидела. Но нынешнее поколение такое. В наши годы такого не было. Нас так воспитывали, что татуировки делают только те, кто находится в местах не столь отдаленных", – цитирует исполнительницу Sobesednik.ru.
При этом Ирина Салтыкова подчеркнула, что Алиса делает рисунки только на спине и руках. Она встала на защиту наследницы, попытавшись объяснить ее любовь к тату. "Понимаете, у каждого своя культура внутри себя. Ей так легче и интереснее, украшая себя", – поделилась певица.
Напомним, в прошлом году дочь Ирины Салтыковой искусала овчарка. Собака пыталась добраться до лица Алисы. Позже девушке сделали пластическую операцию, благодаря которой ее внешность стала прежней.
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