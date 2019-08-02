"Он подсел на "хайп": обнародованы истинные мотивы собравшегося жениться на Собчак Богомолова

Например, экс-участник телестройки Рустам Солнцев сомневается, что в отношениях этой пары есть хотя бы намек на любовь. Альянс Собчак и Богомолова – это холодный расчет.
"Мне кажется, что Богомолов – темная лошадка, и он себя еще проявит. Знакомство с Собчак дало ему известность, вход в богемскую тусовку, он к 44 годам стал художественным руководителем театра на Малой Бронной. И он подсел на "хайп", это же своего рода наркотик: если ощутил кайф, хочется все больше. Сомневаюсь в чувствах этого человека к Собчак. Скорее, она для него — выгодная партия", – рассудил Рустам Солнцев.
Бывший житель шоу "Дом-2" считает, что Константин Ксении не пара. Телеведущая любит сильных мужчин, а режиссер не из этой оперы. Он скоро ей надоест, эти отношения обречены. "Любить других Собчак не умеет. Она любит только себя", – говорит шоумен.
С Рустамом Солнцевым не согласен Степан Меньщиков. Бывший участник реалити-шоу считает Богомолова достойным мужчиной уже потому, что Собчак обратила на него внимание. Шоумен подчеркнул, что готов стать ведущим на свадьбе Ксении и Константина.
Еще одна звезда телестройки Ольга Николаева, более известная как Солнце, верит в любовь теледивы и режиссера. По словам экс-участницы шоу "Дом-2", ради нового возлюбленного Ксения Собчак ушла от мужа Максима Виторгана, остаться с которым ей было бы выгоднее.
"Но Ксения – сильная женщина, которая может себе позволить не идти на поводу у общественности, а идти на поводу у чувств. И знаете, штамп в паспорте – ничего не значит. Даже если свадьбы не будет, я желаю им счастья!" - цитирует Ольгу Солнце Teleprogramma.pro.
Напомним, сегодня, 2 августа, СМИ сообщили о том, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов собираются узаконить отношения. Церемония состоится 13 сентября.
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