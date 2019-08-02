Названа дата свадьбы Собчак и Богомолова

В пятницу, 2 августа, СМИ сообщили о том, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов собираются узаконить отношения. А сейчас в Сети появилась дата свадебного торжества.
По данным Telegram-канала "Героиня Татлера", церемония состоится 13 сентября. Поклонники гадают, в каком формате пройдет мероприятие и какой наряд выберет Ксения Собчак.
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