Появились данные о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Якобы торжество может случиться уже в сентябре.

Информацию о свадьбе скандально известной телеведущей и режиссера прокомментировала блогер Лена Миро. По ее мнению, сообщение о торжестве распространила сама Ксения Собчак.

"Взрослая разведенная женщина и такой же никчемный мужчина стали грязно встречаться, находясь еще в законных отношениях с другими. Интрижка так и закончилась бы, если бы она не всплыла. Случилось два громких развода, и вот, казалось бы, счастье – самец и самка богомолов могли бы наслаждаться какое-то время друг другом. Почему какое-то время? Да потому, что ни Богомолову прелести Собчак не кажутся такими уж прелестями, ни Ксении талант режиссера (точнее, его отсутствие) не кажется пределом мечтаний", – рассудила Лена Миро.

Блогер высказала мнение, что бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган стал катализатором. Дескать, он связался с красивой и молодой актрисой Нино Нинидзе. "Ксении после таких новостей, словно боевому коню, попала шлея под хвост. Ей стало просто необходимо доказать всем, что она более счастлива и удачлива, чем неудачник-муж!" – заявила блогер.

Но все не так просто. "Проблема в том, что самец-богомол не совсем в курсе матримониальных планов своей престарелой самочки. И как сказать ему о грядущем армагеддоне, Ксюша не знает", – сделала вывод Лена. Тогда, по ее логике, Ксения Собчак и запустила новость о свадьбе.

После обнародования этой информации Константин Богомолов якобы обязан жениться на телеведущей. "Коварный план, да. И тупой. Впрочем, может и прокатить, если Богомолов на это все поведется. Однако может статься, что богомол – не такое тупое и бесхребетное насекомое, каким считает его Собчак. В этом случае, свадьбы, конечно, не будет", – написала Лена Миро в "Живом журнале". Она убеждена, что "тут 50 на 50", и выразила надежду, что режиссер "не совсем уж и конченный идиот".