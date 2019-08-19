Боярского взбесило предложение Минздрава ввести штраф за курение

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Понедельник 19 августа
Лента новостей
10:22
Гороскоп на неделю
10:21
Эксперты назвали регионы с самым доступным бензином
09:47
Трое погибших: под Самарой произошла страшная авария
09:12
Стали известны крупнейшие должники России
08:52
Жена Макрона получила серьезную травму
08:32
В Минздраве предложили тестировать работников на алкоголь
01:03
Отбежал в уборную: названа шокирующая причина горя в семье Дибровых
23:14
Распоясавшаяся Маркл получила под дых от Елизаветы II
20:09
Билан признался в сексуальном влечении к замужней Ветлицкой
18:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 августа 2019 года
17:33
Умер работавший с Кобзоном народный артист
16:49
В московском метро девушка упала под поезд
16:08
Собчак будет удовлетворена: Богомолов показал свое шикарное хозяйство
15:16
В Москве жуткая авария унесла жизнь полицейского
14:37
Подросток зверски убил всю свою семью в Ульяновске
14:00
Шепелев рассказал о непомерных тратах на избалованного сына Фриске
13:19
Обнародован главный страх отправленного в тюрьму Порошенко
12:45
Нет равных в сексе: оставленный Бузовой фаворит Фадеева взвыл от тоски
12:16
Более десятка пострадавших: в Москве пассажирский автобус влетел в столб
11:42
Зудина откровенно о разрушенном счастье после смерти Табакова
11:00
Пылкий Шнуров публично предался страсти с 28-летней красавицей-женой
10:17
Галкин выставил напоказ хилые помидоры Пугачевой
10:15
Безутешная Успенская изнывает из-за горькой утраты
08:19
Должна умолять на коленях: "блокадницу" Бузову жестко припечатали
06:05
"Вылитый Брежнев": новый образ Глюк'oZы разнесли в пух и прах
04:26
Трогательный снимок Арбениной с сыном довел россиян до слез
02:41
Заболела, сгорела и поправилась: Асмус о неприятностях на отдыхе
00:34
Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями (видео)
22:07
Собравшейся сбежать за границу с сыном Тюльпановой подрезали крылья
20:32
Эксперт рассказал о необходимости пресечь майдан в Москве
20:11
"А детишки когда?": показавшую свадебное платье Летучую засыпали вопросами
18:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 августа 2019 года
17:59
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
17:32
Мечтающую об Украине Лолиту распекли за измену Зеленскому
17:02
"Вопиющее преступление": разъяренный Лукашенко отчитал подчиненных
16:27
"Что вы несете?": Королева взорвалась из-за гнусного обмана
15:51
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
15:33
"Давайте закончим базар": мать Тимати поставила точку в спорах о его женщинах
15:18
"Хочу внуков!": Ирена Понарошку сделала громкое заявление
14:47
Звезда фильма "Беспечный ездок" скончалась на 80-м году жизни
14:26
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
13:49
Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского
13:27
По стопам Закировой: Панайотов высказался об уходе от Лепса
13:01
Бузова поспешно скрылась после скандала с шуткой про "блокадницу"
12:32
Виторгана настигла беда на отдыхе
12:21
Сексапильная Лобода устроила горячую вечеринку с друзьями
12:03
"Колобок": мокрый Билан поразил богачей Монако (видео)
11:54
Два жителя Ульяновской области умерли после отравления подсолнечным маслом
11:35
"Прекрасная": оголившаяся Буланова привела в восторг
11:19
"Они красивее": Семенович призналась в любви к женщинам
10:56
"Балерина из шкатулки": грациозная Собчак побила пострадавшую Волочкову
10:23
До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры
10:16
Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения
09:50
В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за мощных ливней
08:23
"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков
06:17
Скандал участников "Дома-2" принял неожиданный поворот
04:33
Актриса с декольте до пупа явилась на премьеру комедии
02:36
Ученые назвали дату конца света
00:11
Анджелина Джоли лишает детей главных радостей
21:58
"Брак в рамках пиар-акции": расчетливую Собчак вывели на чистую воду
21:40
Знаменитая писательница скончалась в возрасте 90 лет
21:34
"Теперь я счастлив": Фадеев заговорил о переменах после разрыва с Наргиз
21:20
"Нереально космическая": Темникова предстала в новом образе
21:08
Мечущегося Зеленского успокаивают всем миром
21:00
В Петербурге неизвестный устроил стрельбу
20:58
Орбакайте устроили выволочку из-за снимков с полуголой дочерью
20:35
"Худая, как селедка": новое фото Гагариной вызвало шок
20:21
"ЕР" обсудит с Минздравом и благготворительными фондами вопрос обеспечения лекарствами
20:10
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
19:48
Один человек погиб: в Башкирии случилось серьезное ДТП
19:29
Рудковская устроила жаркие танцы после похорон Вербер
19:26
"Ночевала на вокзале": Пересильд в откровенном наряде подвергла себя опасности
19:11
"Просто копия": дочь Климовой покорила россиян
19:02
Эликсир бессмертия для правящей элиты: Малахов обнародовал секретные документы
18:56
В центре Москвы загорелся ресторан
18:45
"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко
18:27
"В ЗАГСе через час!": Семенович из клиники уводят под венец
18:14
В Удмуртии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
18:03
"Поиграется и бросит": отношения Собчак и Богомолова похоронили
17:49
"Давайте без трусов": популярный артист об интимном снимке с Тарасовой
17:40
В Минтруде предложили повысить минимальную зарплату
17:21
В Новгороде отец проломил череп маленькому ребенку
17:04
"Они медленно меня сжирали": звезда "Дома-2" рассказала о жизни на проекте
16:48
В Подмосковье иностранец избил женщину и угнал ее автомобиль
16:46
"Пора было остановиться": известный певец хорошенько приложил Киркорова
16:29
"Вдохновительница": подтянутая фигура Канделаки вызвала восхищение
16:23
Вылетевший в Уфу самолет совершил экстренную посадку из-за птиц
16:13
Российские звезды выйдут на красную дорожку первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings
16:12
Путин наградил летчиков-героев
16:03
Принцесса Нидерландов умерла после продолжительной болезни
16:01
Угрожать России: безумной выходке Трампа нашли объяснение
15:46
Новые подробности о состоянии прооперированного Джигарханяна
15:25
Двое детей пострадали: в Башкирии столкнулись грузовик и мопед
15:23
В Сети появилось видео испытаний уникального российского самолета
14:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 августа 2019 года
14:52
46-летняя Наташа Королева готова к рождению ребенка
14:50
Родившая для себя Пересильд высказалась о свадьбе
14:41
Умер культовый российский композитор
14:33
Мусорное будущее человечества
14:22
Россияне массово отказываются от вредных привычек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Колобок": мокрый Билан поразил богачей Монако (видео)
"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков
В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за мощных ливней
До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры
Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения
"Они красивее": Семенович призналась в любви к женщинам
Шоу-бизнес

Боярского взбесило предложение Минздрава ввести штраф за курение

прочитано 359 раз

Российский актер Михаил Боярский раскритиковал предложение Министерства здравоохранения ввести штраф для курящих сотрудников. Он назвал инициативу ведомства идиотской, передает Пятый канал со ссылкой на URA.ru.

В беседе с журналистами артист отметил, что государство совсем не беспокоится о здоровье граждан. Единственная забота властей – кошелек человека. Боярский считает, что каждый россиянин должен сам для себя решить, хочет он курить или нет, сообщает Teleprogramma.pro.

Автор: 19 августа 2019, 09:33

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну так прекратите выпуск сигарет, а то с одной стороны увеличивают объем выпуска- пополнение бюджета
Василий
Ответить
Молодец!!!
Гость
Ответить
Отличная инициатива. Эти сотрудники совсем оборзели. Лежали с ребенком в больнице, они табуном ходили курить каждый час на балкон тут же на отделении. Вонь стояла по всему коридору. На жалобы только усмехались.
1

Популярные темы форума

Политика

"Вопиющее преступление": разъяренный Лукашенко отчитал подчиненных
Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского
"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко
На внеочередном Совете Госдумы рассмотрят тему фейковых новостей

Шоу-бизнес

Стали известны наставники в новом сезоне шоу "Голос 60+"
Все на бегу: у Нюши начались проблемы со здоровьем
Лена Катина из группы "Тату" разводится с мужем-иностранцем
Брежнева в костюме мужа вывела из себя поклонников

Проишествия

Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
Шоу-бизнес

Зудина откровенно о разрушенном счастье после смерти Табакова

Вдова обнажила свою душу
Шоу-бизнес

Цой без макияжа в купальнике взбудоражила народ

Артистка покорила поклонников
Шоу-бизнес

"Саня получил": Дмитрий Тарасов избил знаменитого певца

Яркие детали случившегося
Шоу-бизнес

Галкин выставил напоказ хилые помидоры Пугачевой

Всплыли неожиданные подробности

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный автогонщик попал в авиакатастрофу
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru