Боярского взбесило предложение Минздрава ввести штраф за курение

Российский актер Михаил Боярский раскритиковал предложение Министерства здравоохранения ввести штраф для курящих сотрудников. Он назвал инициативу ведомства идиотской, передает Пятый канал со ссылкой на URA.ru.
В беседе с журналистами артист отметил, что государство совсем не беспокоится о здоровье граждан. Единственная забота властей – кошелек человека. Боярский считает, что каждый россиянин должен сам для себя решить, хочет он курить или нет, сообщает Teleprogramma.pro.
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