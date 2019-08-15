У погибшего вокалиста Prodigy обнаружили многомиллионные долги

Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт задолжал 7,3 миллиона фунтов по кредитам и налоговым отчислениям. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зарубежный таблоид The Sun.
По официальным данным, на момент смерти состояние исполнителя оценивалось в 11,6 миллиона фунтов. После погашения всех финансовых обязательств на счету артиста осталось четыре миллиона фунтов. Огромную сумму вокалист задолжал сети пабов De Bohun Inns Limited, передает "Царьград".
Напомним, что тело музыканта было найдено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Эксперты обнаружили в крови лекарственный препарат, алкоголь и наркотики. Как сообщает РИА ФАН, Кит Флинт длительное время страдал от депрессии после расставания с женой Маюми Каи.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Дети и родители
Узнала что дочь спит за деньги
Клипы
Зеленский хочет вернуть Крым?
Мужчина стрелец
Не хочет делать менет
Умерла Алла Вербер