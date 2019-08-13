Ди Каприо проговорился о своей самой стыдной роли

Леонардо Ди Каприо рассказал, за участие в каком фильме ему по-настоящему стыдно. Такой кинолентой оказалась картина "Кафе "Донс Плам".
Артист считает, что это кино не следует никому смотреть, потому что в ней он плохо сыграл. "Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?" – цитирует Ди Каприо РИА ФАН. Отмечается, что из-за неопытности всей съемочной группы фильм был обречен на провал.
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