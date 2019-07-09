Участник реалити-проекта прилюдно поджег себя
Мужчину подвесили к потолку над емкостью с горящими лезвиями. Во время номера Джексона постепенно опускали вниз. Чтобы остановить движение, конкурсанту нужно было открыть ящик. Осложняло дело также то, что Аполло облили горючей жидкостью и подожгли, передает Yahoo Lifestyle.
Присутствующие в зале зрители, а также судьи шоу восприняли происходящее очень эмоционально. Так, певица Николь Шерзингер вскочила со своего места с криками: "Нет, нет, боже, нет!"
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