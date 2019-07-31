Голая звезда Голливуда испортила дочери фото в бикини

Дочь Брюса Уиллиса празднует дни рождения друзей и родных оригинальным способом. Таллула просит именинника ее сфотографировать. На сей раз праздник отмечала, как предполагают поклонники, ее сестра Скаут.
"Лучший способ поздравить кого-то с днем рождения — дать ему тебя сфотографировать", – подписала фото девушка. На снимке, сделанном именинницей, Таллула позирует в бикини, сидя рядом со своим знаменитым отцом у бассейна. 64-летний Брюс Уиллис в итоге и стал звездой этой фотографии.
Дочь Брюса Уиллиса не слишком стеснительна. Она часто выкладывает в Instagram не самые удачные с точки зрения других пользователей фотографии. Хотя этот снимок собрал урожай восторженных комментариев.
"Такое тело! Блин, это все генетика или пилатес?", "Боже, просто обожаю вас двоих!", – написали комментаторы. Но все же больше внимания поклонники уделили Брюсу Уиллису. Звезде боевиков просто признавались в любви, писали, как они обожают актера и мать его дочерей, актрису Деми Мур. Кое-кто отметил, что эта фотография станет легендой.
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