Финалист "Голоса" выступит на детском "Евровидении-2019"

Юный исполнитель Ержан Максим представит Казахстан на детском "Евровидении" в 2019 году. Международный конкурс пройдет в ноябре в польском городе Гливице, передает телеканал "360".
Новость сообщил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев в соцсетях. По словам главы ведомства, певец "подарит прекрасный повод для гордости и всеобщей радости".
Напомним, что Ержан Максим приобрел известность благодаря участию в шестом сезоне программы "Голос.Дети". Певец занял второе место, на первом оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
После перепроверки результатов конкурса Первый канал решил аннулировать итоги, пишет "Экспресс газета". Организаторы шоу проверили повторный финал. Все участники стали победителями.
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