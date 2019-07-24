Американского рэпера Tay-K приговорили к 55 годам тюрьмы за жестокое убийство

Накануне состоялся суд по делу американского рэпера Tay-K, настоящее имя которого Tэймор Трэвон Макинтайр. Парня признали виновным и вынесли ему страшный вердикт.

Автор песен приговорен к 55 годам тюрьмы. Кроме того, ему назначен штраф в размере десяти тысяч долларов. И оказалось, что это не самый плохой исход событий.

Изначально музыканту грозило от пяти до 99 лет заключения. Смертной казни удалось избежать только потому, что на момент преступления Тэймор был несовершеннолетним.

Артист попал под трибунал из-за доказательства его причастности к жестокому убийству. В 2016 году банда, где он состоял, вторглась в дом, в результате чего был убит человек. Макинтайр признал вину по двум пунктам ограбления с отягчающими обстоятельствами, сообщает Billboard.

Однако это не все преступления, в которых подозревают рэпера. Он также обвиняется в убийстве и нападении на 65-летнего мужчину.

Пик популярности Tay-K совпал с выходом релиза песни The Race. Артист написал ее после ареста. К слову, клип на трек, в котором исполнитель снялся с оружием в руках и угрожал противникам убийством, повлиял на приговор. Во время слушаний 22 июля прокурор представил его в суде, что поспособствовало решению о тюремном заключении.

