"Крыша поехала": сестры Рапунцель из шоу "Дом-2" довели мать

Поклонники дождались анонса очередного выпуска телестройки. На опубликованном видео запечатлена душераздирающая сцена: Татьяна Владимировна, сидя в комнате младшей дочери Алены, горько плачет. "Я уже больше не могу здесь", – сквозь слезы говорит жительница шоу "Дом-2".
Женщина не понимает, почему во всех конфликтах остается крайней. Татьяна Владимировна считает своих дочерей неблагодарными.
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель старалась успокоить родительницу. Девушка попыталась понять эмоции матери.
"За что ты переживаешь? За невоспитанность Оли? За ее проектную жизнь? Да у нее крыша поехала, мам! Ты что, не видишь?" – говорит жительница телестройки.
Рапунцель замечает, что ее сестра не может жить без камер и проекта. Ольга, по ее мнению, слишком оторвалась от реальности.
Отметим, что поклонники шоу "Дом-2" по-разному отреагировали на этот сюжет. Кто-то занял сторону Татьяны Владимировны, говоря, мол, избалованные отпрыски не дают женщине жить своей жизнью. Другие же отмечают, что главная бабушка телестройки пожинает плоды своего воспитания.
"Да, ***** бабка этого Богдана няньчить и весь колхоз кормить каждый день. Никто не помогает. 😃 Пора бабке домой, пусть сами долбятся. Некогда ругаться будет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Татьяна должна свою жизнь устраивать", "Позорная семейка. Мамашка что воспитала то и получила", "Довели ******!!!!" – рассуждают поклонники шоу "Дом-2".
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