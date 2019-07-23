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"Крыша поехала": сестры Рапунцель из шоу "Дом-2" довели мать

Алена и Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Главная бабушка телестройки устала жить под прицелом телекамер. Мать звезд шоу "Дом-2" Алены и Ольги Рапунцель, Татьяна Владимировна, заработала нервный срыв.
прочитано 471 раз

Поклонники дождались анонса очередного выпуска телестройки. На опубликованном видео запечатлена душераздирающая сцена: Татьяна Владимировна, сидя в комнате младшей дочери Алены, горько плачет. "Я уже больше не могу здесь", – сквозь слезы говорит жительница шоу "Дом-2".

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Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель участница реалити-шоу "Дом-2"

Женщина не понимает, почему во всех конфликтах остается крайней. Татьяна Владимировна считает своих дочерей неблагодарными.

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель старалась успокоить родительницу. Девушка попыталась понять эмоции матери.

"За что ты переживаешь? За невоспитанность Оли? За ее проектную жизнь? Да у нее крыша поехала, мам! Ты что, не видишь?" – говорит жительница телестройки.

Рапунцель замечает, что ее сестра не может жить без камер и проекта. Ольга, по ее мнению, слишком оторвалась от реальности.

Отметим, что поклонники шоу "Дом-2" по-разному отреагировали на этот сюжет. Кто-то занял сторону Татьяны Владимировны, говоря, мол, избалованные отпрыски не дают женщине жить своей жизнью. Другие же отмечают, что главная бабушка телестройки пожинает плоды своего воспитания.

"Да, ***** бабка этого Богдана няньчить и весь колхоз кормить каждый день. Никто не помогает. 😃 Пора бабке домой, пусть сами долбятся. Некогда ругаться будет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Татьяна должна свою жизнь устраивать", "Позорная семейка. Мамашка что воспитала то и получила", "Довели ******!!!!" – рассуждают поклонники шоу "Дом-2"

Автор: 23 июля 2019, 19:21
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