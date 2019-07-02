Алла Борисовна скрыла от родственников тяжелую болезнь
Отец актрисы, режиссера и педагога Аллы Борисовны Борис Покровский вторым браком был женат на оперной диве Ирине Масленниковой и удочерил ее ребенка от прославленного тенора Сергея Лемешева. Его приемная дочь Мария Лемешева была не особенно близка с Аллой Покровской – они виделись в основном при жизни отца. Но без откровений о покойнице в эти скорбные дни все-таки не обошлась.
"В гостях у сестры побывать не удалось, – призналась Мария Лемешева "Экспресс газете". – За месяц до ее смерти мы общались по телефону. Но я и не знала, что она так тяжело больна. Алла жаловалась лишь на проблемы с позвоночником. Сетовала, что то рука, то нога у нее болит. Умная, порядочная, тактичная, она всегда казалась бодрой и веселой".
Напомним, на похоронах Аллы Покровской ее подруга – актриса Наталья Тенякова – рассказала: "Ей было тяжело, и всем нам тяжело. Почти год длилась борьба с болезнью. Михаил Ефремов, прекрасный актер и человек, сделал все возможное, чтобы спасти мать. Но медицина, увы, бессильна..."
Врачи сообщали, что у Аллы Борисовны обнаружили целый букет болезней. Из-за проблем с печенью звезда была доставлена в реанимацию одной из московских больниц 11 июня 2019 года и находилась под присмотром специалистов. А 25 июня на 82-м году жизни Покровская умерла от заражения крови. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище столицы, недалеко от могилы певицы Юлии Началовой.
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