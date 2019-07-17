Знаменитая модель попала в тюрьму после нападения на стюардессу

Австралийская модель Адау Морнян получила три года условно за нападение на стюардессу. Также ее приговорили к 100 часам общественных работ, сообщает РЕН ТВ.
В январе 2019 года манекенщица закатила скандал на борту лайнера, следовавшего из Мельбурна в Лос-Анджелес. По словам очевидцев, пьяная пассажирка размахивала руками и хамила. Когда члены экипажа попытались успокоить дебоширку, та ударила стюардессу.
Адау Морнян грозило до 21 лишения свободы. В суде девушка заявила, что причиной такого поведения был стресс. Несколько лет назад модель стала жертвой насилия, передает телеканал RTVI.
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