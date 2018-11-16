"Умирающая боль": Ваенга напугала странным видео из больницы

Елена Ваенга попала в больницу с болями. Певица намекала на плохое состояние в своих постах в соцсетях. Однако о госпитализации поклонники узнали уже когда артистка готовилась к выписке.

Грустные посты певицы уже некоторое время беспокоили подписчиков Ваенги. Причин своего настроения Елена не называла. И лишь накануне выяснилось, что все это время артистка провела в больнице.

"Вот так выглядит умирающая боль. Жалейте только время и слезы детей, чем бы они не оправданы выхожу из больницы и бью тату. Ответственность, честь, вера, преданность, и имя сына Иван", – написала Елена в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). При этом в геолокации поста было указано "Реанимация".

Что именно послужило причиной госпитализации, Ваенга не уточнила. Поклонники теряются в догадках. Кто-то предположил, что певица сломала руку – на последнем опубликованном видео артистка сидит на больничной койке перебинтованная.

Однако в комментарии к тому же видео Елена поясняет, что ее выписывают. Камера запечатлела ее маму и сына, которые танцуют на радостях, ведь Ваенга едет домой.

Подписчики посоветовали Елене внимательнее отнестись к своему здоровью. Певица в последнее время часто оказывается у врачей. Не так давно Ваенга отменяла концерты из-за гриппа. К счастью, тогда все обошлось без осложнений. Хотя артисты зачастую продолжают работать, игнорируя болезнь, пишет StarHit.

Многочисленные поклонники Елены Ваенги желают ей скорейшего выздоровления. И надеются скоро увидеть певицу на сцене.