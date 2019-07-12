Солистка группы "Непара" похудела до неузнаваемости

Виктория Талышинская восстановилась после родов. Певица из группы "Непара" опубликовала в Instagram снимки, восхитившие ее поклонников.



Во время беременности Виктория Талышинская сильно располнела и после родов далеко не сразу смогла избавиться от лишних килограммов. При этом певица выступала и рассказывала, что, когда была в интересном положении, активно налегала на сладкое. Это и испортило фигуру звезды.

На какое-то время солистка группы "Непара" выпала из светской жизни, но вскоре коллектив вернется на сцену. Отметим, что Талышинская изменилась до неузнаваемости. Она восстановилась после рождения малыша. Артистка похудела на 20 килограммов, сообщает "Экспресс газета".

Исполнительница опубликовала в соцсети фото, которые привели в восторг ее подписчиков. Они отметили, что Виктория выглядит великолепно. Некоторые фанаты даже не сразу узнали певицу из группы "Непара" на новых кадрах.

"Какая хорошенькая! Красивая, сексуальная", "Вика – прелесть!", "Виктория, какая же Вы красивая! Я смотрю на Вас и радуюсь", "Суперженщина", "Вы ангел", – написали в комментариях поклонники солистки группы "Непара".

Напомним, что Виктория Талышинская стала матерью в конце октября 2016 года. А в 2017-м дуэт "Непара" отметил 15-й юбилей и провел гастрольный тур по российским городам с программой "Еще одна жизнь". 2018 год для группы начался аншлаговым концертом на самой престижной площадке в Санкт-Петербурге – в БКЗ "Октябрьский".

