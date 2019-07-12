Солистка группы "Непара" похудела до неузнаваемости
Во время беременности Виктория Талышинская сильно располнела и после родов далеко не сразу смогла избавиться от лишних килограммов. При этом певица выступала и рассказывала, что, когда была в интересном положении, активно налегала на сладкое. Это и испортило фигуру звезды.
На какое-то время солистка группы "Непара" выпала из светской жизни, но вскоре коллектив вернется на сцену. Отметим, что Талышинская изменилась до неузнаваемости. Она восстановилась после рождения малыша. Артистка похудела на 20 килограммов, сообщает "Экспресс газета".
Исполнительница опубликовала в соцсети фото, которые привели в восторг ее подписчиков. Они отметили, что Виктория выглядит великолепно. Некоторые фанаты даже не сразу узнали певицу из группы "Непара" на новых кадрах.
"Какая хорошенькая! Красивая, сексуальная", "Вика – прелесть!", "Виктория, какая же Вы красивая! Я смотрю на Вас и радуюсь", "Суперженщина", "Вы ангел", – написали в комментариях поклонники солистки группы "Непара".
Напомним, что Виктория Талышинская стала матерью в конце октября 2016 года.
А в 2017-м дуэт "Непара" отметил 15-й юбилей и провел гастрольный тур по российским городам с программой "Еще одна жизнь". 2018 год для группы начался аншлаговым концертом на самой
престижной площадке в Санкт-Петербурге – в БКЗ "Октябрьский".
Звезда поделилась переживаниями с поклонниками в Instagram
Экс-няня семьи раскрыла неожиданные подробности
Музыкант младше жены на 17 лет
Трамп заявил, что видел произошедшее лично
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Обязательно ли играть свадьбу?
Страпон
Самолёт не доверяю,только поезд.
Как назвать собаку?
Хочу забеременеть в тайне от него
Должна платить за его долги
Очень навязчивый
Как?
Как убрать дряблость с ног
Гелендваген
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.