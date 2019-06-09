Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года.



Последние снимки одной из актрис сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой вызвали серьезную обеспокоенность у фанатов актрисы. некоторые в комментариях предположили, что звезда серьезно больна, но скрывает это.

Во-первых, в глаза бросается худоба актрисы, во-вторых, синяки под глазами. "Дарья ты какая то изможденная вся ,у тебя все в порядке со здоровьем?", "Дашенька,Вас хочется накормить!! Какая Вы худая!!", – пишут фолловеры. Дарья ответила, что с ней все хорошо, но не стала вдаваться в детали и объяснять свою резкую потерю веса.

"Вы не посещаете спортзал": Галкина пристыдили после видео из бассейна

Телеведущий Максим Галкин выкупал пятилетних близнецов Гарри и Лизу в бассейне. Веселым видео счастливый отец поделился с подписчиками. При этом Алла Пугачева в забавах не участвовала.

На ролике малыши надевают ласты и очки и уверенно погружаются в воду. Затем Максим придумал для двойняшек игру – он по очереди начал подкидывать их и бросать в бассейн. Близняшки пришли в восторг от такой забавы, а сам Галкин написал, что "подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду – лучшее упражнение для ВПП".

"Мама только одна": обнимающую свекровь Костенко упрекнули в лицемерии

Костенко опубликовала в своем Instagram новые снимки с отпуска. На одном из опубликованных фото Анастасия запечатлена в обнимку со свекровью. "Знакомьтесь, моя вторая мамочка Оля", – подписала супруга Тарасова снимок.



Пользователи Сети тут же отметили, что мама у человека только одна, а свекровь может быть максимум близкой подругой. "А у меня есть только одна мама! Хоть есть и свекровь, да она хорошая, но мама только одна, все остальное лицемерие",– писала поклонница.

Началова помогает снимать фильм о себе с того света



Продюсер Андрей Загорский заявил, что работа над биографической картиной уже началась. В ближайшее время выйдет первый трейлер фильма. По словам Андрея Загорского, Юлия Началова содействует съемкам с того света.



"То, что Юля действительно помогает в работе над картиной, понимают все. Я всегда мысленно обращаюсь к ней во время процесса и говорю: "Юля, пожалуйста, помоги, нам нужно отснять материал", – говорит продюсер. Загорский отметил, что он просил у Юлии Началовой хорошую погоду. Андрей пришел на могилу певицы на Троекуровском кладбище и обратился к звезде. В итоге дождливое утро сменилось солнечным денем.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.