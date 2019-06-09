Народ ужаснулся изнеможденному виду звезды "Папиных дочек"

Последние снимки одной из актрис сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой вызвали серьезную обеспокоенность у фанатов актрисы. некоторые в комментариях предположили, что звезда серьезно больна, но скрывает это.

Известная по сериалу "Папины дочки" актриса Дарья Мельникова поделилась с поклонниками новыми снимками в своем Instagram, однако большинство фанатов не пришли в восторг, а напротив, ужаснулись изнеможденным, по их словам, видом актрисы.

Так, некоторые даже предположили, что Дарья на самом деле скрывает какую-то серьезную болезнь. Во-первых, в глаза бросается худоба актрисы, во-вторых, синяки под глазами. "Дарья ты какая то изможденная вся ,у тебя все в порядке со здоровьем?", "Дашенька,Вас хочется накормить!! Какая Вы худая!!", – пишут фолловеры.

Дарья ответила, что с ней все хорошо, но не стала вдаваться в детали и объяснять свою резкую потерю веса.

В комментариях предположили, что Мельникова похудела на фоне рождения ребенка. Она продолжает кормить его грудью, при этом успевает работать и заботиться о старшем сыне. Более того, актриса активно занимается благотворительностью. Буквально на днях она встала за прилавок Усачевского рынка ради сбора средств для детского хосписа "Дом с маяком", пишет "Семь дней".

Ранее Дарья шокировала поклонников своей новой стрижкой "под мальчика" – актриса подстриглась машинкой насадкой "под ноль". Поклонники пока не привыкли к новому образу актрисы и часто спрашивают Мельникову не хочет ли она "вернуть как было". При этом сама Мельникова отмечает, что ее все устраивает.