Известную американскую актрису отхлестали веником и напоили водкой в России

Голливудская актриса Тесса Томпсон прибыла в Москву вместе со своим напарником по фильму "Люди в черном: Интернэшнл" Крисом Хемсвортом. Вместе они появились на премьере фильма в России.
При этом в свободное время американцам не давали скучать, пишет "Комсомольская правда" – Тессу сводили в баню и отхлестали веником, но сначала не обошлось без застолья с водкой "с икрой да селедкой", Актриса призналась, что была в восторге.
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