Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
У легендарной актрисы только один внук – 27-летний Филипп Шеббо. В 2011 году парень попал в страшную аварию.
Тем летом родители и бабушка решились сделать молодому человеку долгожданный подарок. Они купили ему мотоцикл. "Бабушка, ты себе не представляешь, какая это свобода, когда едешь ночью по пустой Москве", – секретничал с Галиной внук.
Утром 23 августа 19-летний Филипп ехал практически по пустой дороге. Однако не справился с управлением и врезался в отбойник. Его доставили в больницу с многочисленными переломами.
Парень потерял почти 50% крови. Его дыхание поддерживали с помощью искусственной вентиляции легких. В конце врачи вынесли вердикт – ногу придется ампутировать.
Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
"Ну ничего: главное, что живой! Справляемся как-то", – качает головой знаменитость.
Отметим, актриса сама воспитывала внука до пяти лет. Его родители работали в Бейруте и не могли взять Филиппа с собой.
Галина Польских продолжает сниматься. А все свободное время проводит на даче с внуком.
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