Ди Каприо здорово врезали по лицу
Во время отдыха на пляже в Малибу звезда "Титаника" решил сыграть в волейбол. В самый разгар мяч прилетел прямо ему в лицо. В спортивном поединке участвовали и другие знаменитости. В их числе оказался певец Робин Тик.
Но место на поле нашлось не только мужчинам. В игре принимала участие и девушка: высокая длинноволосая шатенка. Ее имя остается неизвестным.
Судя по всему, игра на этом не закончилась. Обладатель премии "Оскар" продолжил, несмотря на неприятный инцидент.
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