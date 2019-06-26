Волочкова побрила киску и показала народу

Анастасия Волочкова нашла новый способ привлечь общественное внимание. На сей раз скандально известная балерина решилась на радикальный шаг.

Анастасия Волочкова давно отключила возможность комментирования своих публикаций в Instagram из-за обилия негативных отзывов. Однако артистке не хватает обратной связи, поэтому она находит различные способы заявить о себе.

Поняв, что шпагатом в различных плоскостях и фотографиями в микроскопических купальниках уже никого не удивить, Волочкова пошла дальше. Она побрила киску и выставила ее напоказ. Речь, конечно, идет о ее четвероногом питомце Лакки.

Решив, что из-за жары в Москве длинношерстному котейке может быть некомфортно, балерина пошла на радикальный шаг и постригла его. Теперь у Лакки модная прическа "под льва": парикмахер оставил животному шерсть лишь на голове, кончике хвоста и лапах. Выглядит это весьма необычно.

"Мой котик Лакки видоизменился!🌺Летом Лакки будет так комфортнее! Ну хорошенький же Лакки котик в сапожках?" – написала Анастасия, опубликовав несколько фото с питомцем. Судя по его виду, животное не очень довольно своим преображением.

А вот Анастасия Волочкова не боится экспериментов. Едва отыграв премьерный спектакль в Анапе, она принялась готовить поклонников нечто новое. "Скоро я представлю с нашим коллективом балетно-цирковой спектакль. Это очень неожиданная постановка. Мне так интересен творческий процесс!😊 У нас блистательный тандем с новым режиссером, постановщиками, декораторами и участниками этого нового феерического проекта", – сообщила Анастасия Волочкова.