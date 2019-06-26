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Волочкова побрила киску и показала народу

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова нашла новый способ привлечь общественное внимание. На сей раз скандально известная балерина решилась на радикальный шаг.

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прочитано 1521 раз

Анастасия Волочкова давно отключила возможность комментирования своих публикаций в Instagram из-за обилия негативных отзывов. Однако артистке не хватает обратной связи, поэтому она находит различные способы заявить о себе.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Поняв, что шпагатом в различных плоскостях и фотографиями в микроскопических купальниках уже никого не удивить, Волочкова пошла дальше. Она побрила киску и выставила ее напоказ. Речь, конечно, идет о ее четвероногом питомце Лакки.

Решив, что из-за жары в Москве длинношерстному котейке может быть некомфортно, балерина пошла на радикальный шаг и постригла его. Теперь у Лакки модная прическа "под льва": парикмахер оставил животному шерсть лишь на голове, кончике хвоста и лапах. Выглядит это весьма необычно.

"Мой котик Лакки видоизменился!🌺Летом Лакки будет так комфортнее! Ну хорошенький же Лакки котик в сапожках?" – написала Анастасия, опубликовав несколько фото с питомцем. Судя по его виду, животное не очень довольно своим преображением.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

А вот Анастасия Волочкова не боится экспериментов. Едва отыграв премьерный спектакль в Анапе, она принялась готовить поклонников нечто новое. "Скоро я представлю с нашим коллективом балетно-цирковой спектакль. Это очень неожиданная постановка. Мне так интересен творческий процесс!😊 У нас блистательный тандем с новым режиссером, постановщиками, декораторами и участниками этого нового феерического проекта", – сообщила Анастасия Волочкова.

Автор: Наталья Аряева26 июня 2019, 09:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У неё кот,а не киска
отец Стахий
Ответить
bifidoc
Автор не знает значение слова "побрила" и его отличие от слова "постригла", ну а по двусмысленности заголовка - просто олень.
Постигают в монашество. Киску! С именем Ксения !
отец Стахий
Ответить
Ого, опять про киску. Аряева, это ты у Ваньки Губкина слизала !
bifidoc
Ответить
Автор не знает значение слова "побрила" и его отличие от слова "постригла", ну а по двусмысленности заголовка - просто олень.
1

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