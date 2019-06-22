На звезду "Дома-2" совершили дерзкое нападение

Бывшая участница скандального телепроекта Татьяна Африкантова рассказала, что в Туапсе неизвестный напал на нее с кулаками. Звезда "Дома-2" получила серьезные травмы.

Во время отдыха на пляже к Татьяне Африкантовой подошел незнакомый мужчина, который потребовал вернуть ему личные вещи. Бывшая участница "Дома-2" ответила, что ничем не может ему помочь, однако собеседник оказался настойчивым.

По словам женщины, дебошир был сильно пьян. "Я знаю, что опасно общаться с пьяными людьми и что-то им доказывать. Но все-таки сказала ему, что ничего из его личных предметов не трогала", – поделилась Татьяна Африкантова.

Незнакомец не поверил женщине, и набросился на нее с кулаками. Сначала он попытался отобрать у звезды "Дома-2" мобильный телефон. "У меня распухли руки, не чувствую пальцев. Никто мне даже не помог", – вспомнила участница проекта. Женщине удалось самостоятельно отбиться от нападавшего.

В конце концов мужчина смог отыскать личные вещи. Они нашлись недалеко от того места, где находилась Татьяна Африкантова. После этого незнакомец скрылся.

Бывшая участница телешоу показала журналистам последствия нападения: многочисленные синяки на руках и ногах. Кроме того, дебошир сломал ее солнцезащитные очки. "Между прочим, очень дорогие", – добавила она.